"Tiyatro adanmışlık gerektiriyor"

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Zorlu PSM’nin YouTube serisi “Sahne Tozu Yutanlar”a katılan Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Kubilay Tunçer, birlikte rol aldıkları “Timsah Ateşi” adlı oyunu anlattı.

"TİYATRO ADANMIŞLIK GEREKTİRİYOR"

Hazar Ergüçlü (30), “Tiyatronun size öğrettiği en büyük ders nedir?” sorusuna yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “İş gibi yaklaşmamak gereken bir şeymiş tiyatro. Gerçekten adanmışlık gerekiyormuş.” dedi.

Funda Eryiğit

"ZORLUĞUN DA BİR İLHAMI VAR"

Funda Eryiğit ise, "Türkiye sanatınıza nasıl ilham veriyor?” sorusunu cevapladı. Eryiğit, “Türkiye malzemesi çok olan bir yer zaten. Zorluğun da bir ilhamı var gibi geliyor bana." dedi.

Kubilay Tunçer

"Timsah Ateşi" adlı oyunu anlatan Kubilay Tunçer de, "Adaletsizliğin, yıkıcılığın, terörün, faşizmin hatta evvela faşizmin ailede başladığını bize çağrıştıran bir oyun..." ifadelerini kullandı.