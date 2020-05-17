HAZAL'I GÜLDÜREN FOTOĞRAF

O kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan Hazal Kaya, gülerek şu ifadeleri kullandı:

Arkadaşlar bir şey diyeceğim; Hoş değil ya... Hahahahaha! Hiç hoş değil, yapmayın. Hahahahah!

Hazal Kaya'yı güldüren o fotoğraf ise kısa sürede sosyal medyada çok konuşulanlar arasına girdi.