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        Haberler Magazin Hazal Kaya: Sene bitmeden o güzel günden - Magazin haberleri

        Hazal Kaya: Sene bitmeden o güzel günden

        Hazal Kaya ve Ali Atay, 5 yaşına giren oğulları Fikret için Yıldız Savaşları temalı bir doğum günü partisi düzenledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 09:07 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:08
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          6 Şubat 2019'da evlenen Hazal Kaya ile Ali Atay, ilk çocukları Fikret Ali, 5 yaşına bastı.

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          Ünlü çiftin oğullarının doğum günü için 'Yıldız Savaşları' temalı bir doğum günü partisi düzenlediler. Hazal Kaya, bu keyifli anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.

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          Hazal Kaya, bulunduğu o paylaşıma; "Güç seninle olsun kalbim. Sene bitmeden o güzel günden" notunu düştü.

          Fotoğraflar: Instagram

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