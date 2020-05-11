"ANNELER GÜNÜNE ANCA YETİŞTİK"

Anca yetiştik anneler gününe. Malum bebek bakımı zor. Bugün benim bir insan yavrusuna annelik yaparken kutladığım ilk anneler günüm, pek güzelmiş böylesi de... Herhangi bir canlıya karşılıksız bir sevgiyle emek veren, doyuran, büyüten bütün kadınların anneler gününü kutlarım.