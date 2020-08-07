"BABASINA ÇOK AŞIKTIM, ONA BENZEYECEK TABİ!"

Hazal Kaya, gelen yorumların ardından oğlu ile yeni karesini "Selam, ben Ali... Fikret Ali... Babasına çok aşıktım. Babasına benzeyecek tabii ki, kime benzeyecek? Bu arkadaşa ölüyorum" notuyla yayınlamıştı.