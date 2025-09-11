Habertürk
        Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti - Magazin haberleri

        Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti

        Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncunun yüzündeki farklılıklar estetik iddialarını akıllara getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.09.2025 - 22:47
        
        
        Yüzündeki değişim dikkat çekti
        
        

        Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Son dönemde saç rengini sarıya çevirerek imajında değişikliğe giden Kaya, paylaşımında yüzündeki farklılıklarla da dikkat çekti. Oyuncunun görünümündeki bu değişiklik, takipçileri tarafından estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği yönünde yorumlandı.

        Fotoğraflar: Instagram

