Hazal Kaya'nın yüzündeki değişim dikkat çekti
Hazal Kaya, sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Oyuncunun yüzündeki farklılıklar estetik iddialarını akıllara getirdi
Giriş: 11.09.2025 - 22:47 Güncelleme: 11.09.2025 - 22:47
Ünlü oyuncu Hazal Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla gündeme geldi. Son dönemde saç rengini sarıya çevirerek imajında değişikliğe giden Kaya, paylaşımında yüzündeki farklılıklarla da dikkat çekti. Oyuncunun görünümündeki bu değişiklik, takipçileri tarafından estetik veya dolgu işlemi yaptırmış olabileceği yönünde yorumlandı.
Fotoğraflar: Instagram
