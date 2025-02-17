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        Haberler Magazin Hazal Kaya: 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin...

        Hazal Kaya: 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin...

        Oyuncu çift Hazal Kaya ile Ali Atay'ın kızları Leyla Süreyya, 2'nci yaşına bastı. Kaya, duygusal bir paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2025 - 10:44 Güncelleme: 17.02.2025 - 10:44
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        "Her doğum günün umut bize kızım"
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        2019'da kendisi gibi oyuncu Ali Atay ile dünyaevine giren Hazal Kaya, aynı yıl oğlu Fikret Ali'yi dünyaya getirmişti. Çift, 2023'te de ikinci çocukları Leyla Süreyya'ya kavuşmuştu.

        Ali Atay ile Hazal Kaya'nın kızı 2'nci yaşına girdi. Ünlü çift, kızları Süreyya'ya düzenledikleri partiden bir fotoğraf paylaştı.

        "HER DOĞUM GÜNÜN UMUT BİZE CANIM KIZIM"

        Hazal Kaya, aile pozuna; "Bir daha nasıl iyi hissederiz diye düşündüğümüz günlerde, erkenden, sanki 'Korkma anne, halledeceğiz' der gibi geldin... Her doğum günün umut bize canım kızım. İyi ki geldin. Sağlıkla büyü, hep güzel günlerin olsun" notunu düştü.

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        #hazal kaya
        #ali atay

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