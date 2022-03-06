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Ahmet Hakan (54), "Pera Palas'ta Gece Yarısı" dizisinde rol alan Hazal Kaya'yı (31) köşesine taşıdı. "Hazal Kaya'nın oyunculuğundan nefretimin 5 sebebi" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Hakan, Kaya'yı "Çok aşırı bir zorlamayla doğal olmaya çalışıyor. Büyük oynayarak iyi oyuncu olacağını sanıyor. Gözlerine ve yüzüne ifade yüklemesini bilmiyor. Sahne ne olursa olsun hep şımarık kız çocuğu modunda. Hiç bitmeyen, hiç tükenmeyen bir yapmacılık var oyunculuğunda." sözleriyle eleştirdi.

Özelikle Ahmet Hakan'ın yazısındaki 'nefret' söylemi sosyal medyada tepki topladı. Hazal Kaya da konuyla ilgili suskunluğunu bozdu.

"ELEŞTİRİNİN ADALETİNE DAİR TERAZİSİ KAYMIŞ"

Ünlü oyuncu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Zamanda yolculuk yapıp, 100 yıl öncesine giden bir kadın nasıl doğal olabilir? Böyle bir kurguyu canlandıran bir oyuncu nasıl hayatın olağan akışındaymış gibi gündelik oynayabilir? Bu 100 yıldaki kazanımlarla kimsesiz, tek başına ayakta durmuş bir kadın geçmişte yabancılık çekmeden nasıl var olabilir?

Portakalın yuvarlanışını izlediğimiz bir senaryosu yok 'Pera Palas'ın... Organik değil, fantastik bir kurgusu var. Ben de performansımı bu detayları dikkate alarak inşa ettim. Beğenmemiş olabilirsiniz. Bazılarının eleştirinin adaletine dair terazisi kaymış da olabilir. Ama teraziniz kayarken bedenime, varlığıma nefret içerikli yorumlar yapamazsınız! Hele ayrıcalıklı konumlarını korumak için yeri gelince nasıl sustuklarını bildiklerimiz hiç yapamaz! Haddiniz değil!

Daha sonra Instagram'dan bir paylaşımda daha bulunan Kaya, "Senin fikrinin ne önemi var vasat herif." paylaşımında bulundu.

OYUNCULAR SENDİKASI: KINIYORUZ!

Oyuncular Sendikası da Twitter'dan konuya ilişkin bir paylaşımda bulunarak Hazal Kaya'ya destek verdi:

Oyuncuların performansları elbette kamusal alanda eleştiriye açıktır ve bu oyuncuların işlerinin bir parçasıdır. Ancak hiçbir oyuncu, nefret ifadesi ile eleştirilemez. Üyemiz

Hazal Kaya'ya yönelik kullanılan ve haddini aşan söylemleri kınıyoruz.

SELİN ŞEKERCİ'DEN HAZAL KAYA'YA DESTEK

Ahmet Hakan'ın yazısına tepki gösteren ünlü isimlerden biri de Selin Şekerci oldu. Meslektaşına destek veren Şekerci, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Bu pazar yine bereketli ha? Bol hadsiz yapmış. Guzum bari bizim işlere yorum kasmasan mı? Biz diyor muyuz oturduğumuz yerden; senden nefret etmemizin milyon sebebini?" ifadelerini kullandı.