2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile dünya evine giren Hazal Kaya, aynı yıl da oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı.

Kaya, önceki akşam Instagram üzerinden katıldığı gzone canlı yayınında, ‘Çocuğun lgbt olsa ilk tepkin ne olurdu?’ sorusuna yanıt verdi.

Kaya, “Beni hiç ilgilendirmez. Bu konuda çok hassasım. Benim ne tepkim olabilir? O benden başka bir birey. Onu yönlendirmek haddim değil. Ben ancak ona yol arkadaşı olabilirim.” dedi.