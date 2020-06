ANNE OLMAK SENİ DEĞİŞTİRDİ Mİ? FİKRET ALİ'DEN NELER ÖĞRENDİN?



Adı Fikret Ali de ben Fikret diyorum. Çok aşığım babasına, babasının oğlu olsun diye Ali ismini de koydum. Tipi de çok benzedi. Bakışları filan çok benziyor. Fikret’ten ilk önce onun benim öğretmenim olduğunu öğrendim. Birini her an takip etme ihtiyacı çok acayip. Her an kafamın ucunda o var. Bu sabah aşı oldu ve şu an ne yapıyor, ateşi var mıdır diye düşünüyorum. O büyürken de hayata teslim olmayı öğrendim. Sürekli okuyorum. Bir şeyi çok sevdiğini görüyorum. Çok net olduğunu görüyorum. Öyle bir eğiteyim ki kırmayım istiyorum. Onun üzerinden aslında sürekli kendimi geliştiriyorum. Artık benim her şey iki kişilik.