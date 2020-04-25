"KADINLARIN BİRBİRİNE BASKISI ÇOK FAZLA"

Hemcinslerinin kendisine yaptığı psikolojik baskıdan da bahseden Hazal Kaya, Hamilelik zamanlarımda eczanede 'Emzireceksin değil mi' diyen bir teyzeyle karşılaştım.

Yine hamileyken kahve sırasında bir kadın bana 'Normal doğuruyorsunuz değil mi' diye sordu. Kadınların birbirine baskısı çok fazla.