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Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali Atay'a aşığım! - Magazin haberleri

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm!

Üç yıl önce kendisi gibi oyuncu olan Ali Atay ile hayatını birleştiren Hazal Kaya, "Ben feci kocam köylüyümdür ve çok aşığım" açıklamasını yaptı. Kaya, ayrıca oğlu Fikret Ali'nin hayatında çok şey değiştirdiğini de sözlerine ekledi

25.11.2021 - 12:04 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Ali Atay ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Hazal Kaya (31), 2019 yılında oğlu Fikret Ali'yi kucağına almıştı. Anne olduktan sonra ekranlara ara veren Kaya, samimi açıklamalarda bulundu.

  • 'İbrahim Selim ile Bu Gece' programına katılan Hazal Kaya, bilinmeyenlerini anlattı. Ünlü oyuncu, eşine olan aşkından, oğlu Fikret Ali ile değişen hayatına kadar merak edilenleri dile getirdi.

  • "KISKANÇLIĞIMIN BAZI SEBEPLERİ VAR"

    İşte Kaya'nın açıklamalarından öne çıkan kısımlar:

    *Birine saygısızlık yaptığını gördüğüm insan gözümde biter.

    *Batıl inancım o kadar çok ki, yakabildiğim her şeyi yakarım. Sirkeyle yıkanırım, içerim...

    *Benim kıskançlığımın bazı sebepleri var. Arkadaşlarımı çok kıskanıyorum. Böyle yanak yanağa fotoğrafa çok sinirleniyorum. Yersiz samimiyete çok sinir oluyorum. Zaman zaman çok kıskancım, zaman zaman da 'Bu niye böyle?' diyeceğiniz kadar soğukkanlı dururum.

  • "ÇOK FAZLA TAKINTIM VAR"

    *Gece 1'de uyanıp, beni gördüğünde 'Anne günaydın' diyor. 'Oğlum asla gün aymadı, şuan o saat değil.' diyorum.

    *Bütün küfürler benim bebeklerim, çok seviyorum.

    *Çok fazla takıntım var. Mesela Ali ile markete gittik, arabalarımızı aynı otoparkta aynı yere koyuyoruz. Doluysa çok sinirleniyoruz.

  • "ALİ İLE OYUNCULUKLARI ELEŞTİRİYORUZ"

    *Hamileyken dışarıda bir kadın bana 'Normal doğuruyoruz değil mi?' dedi. Çok sinirlendim. Ne münasebet ya!

    *Ali ile oyunculukları eleştiriyoruz. Mezar kazıp, gömüyoruz...

    *Oğlum abuk sabuk birini koluna takıp, getirirse Ali yanımda olsun ve beni tutsun isterim. Yapamam yani... Ben gelemem öyle şeye...

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