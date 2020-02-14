"ÜÇÜNCÜ KİŞİ BİR ŞEY DEMEMELİ"

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın birlikteliği ile ilgili sorulara Mola, "Bu konulara girmeyelim. İşgüzarca yorum yapmam. Üçüncü kişi bir şey dememeli çünkü onlar bir şey demiyor" şeklinde yanıt verdi.