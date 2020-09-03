Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Küçükköse, yakın bir kız arkadaşı ile alışveriş yapmaya geldiğini söyledi.

Keyfi yerinde görünen oyuncu, yeni sezon için görüşmelerinin de devam ettiğini söyledi.