Hayranlarıyla izledi

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ne katılan Yeşilçam'ın sultanı Türkan Şoray, hayranlarıyla birlikte ünlü filmini izledi. 1 Ekim'den bu yana Yeşilçam sinemasının hafızalara kazınan filmlerini sanatseverlerle buluşturan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, Türk sinemasının usta oyuncusu Türkan Şoray'ı da ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ın "gönlümüzdeki abide şahsiyet" diyerek takdim ettiği usta sanatçı, Atatürk Kültür Merkezi'nin dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi'nde düzenlenen "Türk Telekom Prime Açık Hava Sineması" etkinliğinde izleyicilerle buluştu.

"YILLARCA SÜRMESİNİ DİLİYORUM"

"Selvi Boylum Al Yazmalım" filminin gösterimi öncesi hayranlarıyla bir araya gelen Türkan Şoray, "Bu festivalin binlerce kişiye ulaşması kültür ve sanat açısından çok değerli. O nedenle yıllarca sürmesini diliyorum" dedi.

Kendisini büyük bir coşkuyla karşılayan izleyicilere, "Filmi muhtemelen izlemişsinizdir ama 'Asya'yı bir de benimle izleyin" diyen Türkan Şoray, daha sonra hayranlarıyla birlikte filmi izledi.