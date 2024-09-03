Hayranlarıyla Bodrum'da buluştu

REKLAM advertisement1

Kenan Doğulu, yaz turnesine hız kesmeden devam ediyor.

KerkiSolfej organizasyonuyla Bodrum Antik Tiyatro’da sahne alan Kenan Doğulu, tüm biletlerin günler önce tükendiği konserde kendisini dinlemeye gelen hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Sevilen şarkılarını müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan seslendiren başarılı sanatçı, muhteşem performansının yanı sıra sahnedeki ustalığı ile müzikseverleri bir kez daha etkiledi.

Ozan Doğulu’nun da sahnede eşlik ettiği ve süresi iki saati geçen konserini sevenlerinin alkışları eşliğinde bis yaparak noktalayan Kenan Doğulu, en sevilen parçalarından 'Aşkım Aşkım' ve 'Bal Gibi' ile geceyi sonlandırdı.