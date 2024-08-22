4. VENEDİK (İTALYA)

İtalya'nın gözde turistik şehirlerinden biri olan Venedik, aşıklar şehri olarak da bilinir. Gotik saraylarla kaplı kanallarda kayıkla yapılan gezi ise çiftlere eşi benzeri olmayan bir deneyim sunuyor. Burada yapılacak bir evlilik teklifi ise tam da istediğiniz gibi unutulamayacak bir anı olabilir.