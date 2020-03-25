Hayat size öğrettikleri gibi değil

25 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Ahlat Ağacı' filminin setinde oyuncu Bennu Yıldırımlar'a oyunculuk ilgili söyledikleri sosyal medyada gündem oldu.
Videoda Ceylan, Yıldırımlar'ın yanına oturup şunları söylüyor:
"Yani siz çok konsantre oluyorsunuz, olmayın! Okulda çok konsantre olmayı öğretiyorlar size. Konsantrasyon bozuyor zaten... Böyle odaklanıyorsunuz işe... Odaklanmayın, bırakın aksın o kendi kendine. Bak ben şimdi burada (ıslık çalıyor) yaptım. Hiç yeri değil gibi ama hayat öyle değil, zengin! Hayatta küçük küçük alakasız jestler mimikler var. Sizde onlar kalmıyor. Sırf gerekli şeyler kalıyor. O zaman da hayat kokusu olmuyor. Sırf rolün gerektirdiği mimikler ve jestlerden ibaret olmamalı hiçbir şey, hiçbir durum."
— tout va bien (@OnurTulum) March 24, 2020
Bir milyona yakın izlenen ve on binlerce 'like' alan videoya oyunculukta 'mektepli alaylı' tartışmasından usta yönetmenin üslubuna kadar binlerce yorum yapıldı.
Bazı kullanıcılar Nuri Bilge Ceylan'ın, "Okulda böyle şeyler öğretiyorlar size..." sözlerinin gereksiz olduğunu söylerken bazıları Ceylan seviyesinde bir yönetmenin konservatuar eğitimine laf söylemeye hakkı olduğunu iddia etti.
Oyuncu senarist Kemal Uçar, setlerin sert yerler olduğunu Ceylan'ın üslubunun kendisini rahatsız etmediğini belirtip, "Dışarıdan çok şey (sette) sıkıntılı bulunabilir ama iyinin bu sayede çıktığını biliriz, örneği çoktur" dedi.
Bazı Twitter kullanıcıları tiyatro kökenli oyuncuların bazen kamera önünde fazla mimik kullandığını Nuri Bilge Ceylan'ın da bu konu üstünde durduğunu söyleyip "Sanat eseri kolay çıkmıyor. Ceylan hayalinde olan görüntüyü birebir yansıtmak zorunda onun için söylediklerinde bir problem yok. Okulda öğretmenle çalışmaktan belki de Nuri Bilge'yle çalışmak daha iyidir" diyen yorum yaptı.
Videoya yorum yapanlardan bazıları usta yönetmenin 'okulda size bunu öğretiyorlar' diyerek Bennu Yıldırımlar'ı 'oyunculuğu' bir kenara bıraksın diye bilerek rahatsız ettiğini söylerken senarist, oyuncu, yönetmen Levent Kazak, oyuncu ile yönetmen arasındaki ilişkinin mahremiyetine dikkat çekti: "Nuri Bilge Ceylan, Bennu'nun oyununu kırmak, aleadeleştirmek istiyor, harika! Derdini de güzel anlatıyor, nefis! Ama ben oyuncu ile yönetmen arasındaki bu ikili muhabbetin oldukça mahrem olduğunu düşünüyorum. Hazırlık sürecinde oyuncunun savunma kalkanı düşüktür, kendini tamamen yönetmene teslim eder. En zayıf anıdır. Böyle bir an neden teşhir edilsin ki, oyuncu kamera arakası için değil önü için hazırlanır. Nuri Bilge Ceylan bayıldığım bir yönetmendir. Yıllarca oyuncu olmayanlarla çalıştı. Şahane filmler çekti. Sonra deniz bitti. Uzundur yeni hikayelere döndü yüzü, artık oyuncularla çalışmak zorunda ama onlarla empati kuramıyor, nasıl yaklaşacağını bilemiyor, onları anlamıyor."
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