'Hayat Bugün', yakında Show TV'de!

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NBCUniversal Formats'ın başarılı eseri ‘New Amsterdam'dan uyarlanacak olan dizinin ilk uyarlamasının yapımını O3 Medya üstlenecek.

İlk kez 2018 yılında izleyici ile buluşan ‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer'ın "On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm" adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekrana taşınmıştı.

Orijinal dizinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını David Schulner üstlenirken dizinin yapımcıları arasında Peter Horton, David Foster, Aaron Ginsburg, Shaun Cassidy, Michael Slovis, Erika Green Swafford gibi isimler de yer alıyor. Pek çok popüler projelerde adını sık sık duyduğumuz Mount Moriah, Pico Creek Productions ve Universal Studio Group'un bir bölümü olan Universal Television da orijinal dizinin yapımına imza atan önemli yapım şirketlerinin başında geliyor.

Merakla beklenen ‘New Amsterdam’ dizisinin Türkiye uyarlaması “Hayat Bugün”ün cast ve senaryo çalışmaları halen devam ediyor.

Eylül ayında sete çıkılması planlanan ‘Hayat Bugün’ yeni yayın döneminde Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.