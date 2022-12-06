Barış’ın istifa dilekçesini yazdığı şoke eden tanıtımda Aras, Derin’e aşkını ilan ediyor. Barış, Gizem’e evlenme teklif ederken hikayenin sonunda neler olacağı büyük bir merakla bekleniyor.

HAYAT BUGÜN’ÜN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Hisarönü Hastanesi hem Barış hem Derin’in kazalarıyla çok zor bir gece yaşamaktadır. Her zaman hastaların hayatını kurtarmaya çalışan hekimlerimiz bu sefer aynı sınavı arkadaşları için verirler. Geçmişte kalp nakli olan bir hastanın hastaneye gelmesi Barış’ı altüst eder çünkü bu hasta Barış’ın ölen ablası Bilge’nin kalbini taşımaktadır. Barış o kalbi yaşatmak için geceli gündüzlü çalışır. Derin’i neredeyse kaybetmiş olan Aras ise artık ilişkileri hakkında net bir karar vermiştir, geriye kalan tek şey bunu Derin’e itiraf etmektir. Ayrıca Derin ve Mert’in trafik kazasında bir karı-koca da yaralanmıştır. Mert suçluluk içinde kıvranırken, bu kazadan sadece küçük yaralarla kurtulan kadının bazı şüpheli davranışları vardır. Kadın ile ilgili gerçekler ortaya çıktığında tüm hastane büyük bir şok yaşar. Finalde ise Barış’ı hem hekimliği hem ailesiyle ilgili önemli bir karar beklemektedir, Hisarönü ailesi ise ona çoktan duygusal bir sürpriz hazırlamıştır...

İşte Hayat Bugün’ün Final Bölümü (8. Bölüm) 2. Tanıtımı;

‘Hayat Bugün’ün yönetmen koltuğunda Volkan Kocatürk otururken, uyarlama senaryo Ayça Üzüm ve Cansu Çoban tarafından kaleme alınıyor. Dizinin başrolünde ise Ulaş Tuna Astepe, Hazar Ergüçlü, Tansel Öngel, Hande Doğandemir, Mert Denizmen ve Şerif Erol gibi başarılı isimler yer alıyor.

‘Hayat Bugün’ final bölümüyle Çarşamba akşamı saat 22.45’te Show TV’de!