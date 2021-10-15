'Hayali Katmanlar' dinleyiciyle buluştu

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'Ne Öyleyim Ne Böyleyim', 'Boğazın Bu Yakası', 'İç Hayata' sonrası kaydedilen yeni tekli çalışmasının da sözü ve müziği Işıl Kahraman'a, düzenlemesi Erkan Zeki Ar'a ait.

Işıl Kahraman 'Hayali Katmanlar' için, "İçindeki melankolik dozu, romantik tınılarla dengeleyebildiğimi düşündüğüm bir şarkı." diyor.