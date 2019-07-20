Hayalet Dayı oyuncuları ve konusu, film hakkında ayrıntılı bilgiler edinmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Senaryosunu Serkan Altuniğne ve Ozan Özcan ile birlikte yazdığı 2015 yılında beyaz perdede izleyici ile buluşan Hayalet Dayı filminin hasılatı 614 bin 859 lirayı bulmuştu. Hayalet Dayı filmine dair detaylar haberimizde.

HAYALET DAYI OYUNCULARI KİMLER?

Ali Yorgancıoğlu'nun yönettiği Hayalet Dayı filminin oyuncu kadrosunda Settar Tanrıöğen - Hayalet Dayı, Ozan Özcan - Ozan, Caner Özyurtlu - Caner, Ülkü Duru - Saadet, Esra Dermancıoğlu - Samet, Tuğçe Karabacak - Aylin, Nedim Saban - Samet'in Annesi ve Babası, Serhan Arslan - Elektrikçi, Erol Büyükburç - Cameo, Ege Kayacan - Mustafa Sokan, Kaan Sezyum- Bakkal, Ayşe Melike Çerçi - Emlakçı, Deniz Alnıtemiz - Bumbarcı, Kerem Kurdoğlu- Kolpa Emlakçı, Doğu Orcan - Pet Shop Sahibi, Serkan Altuniğne - Şaklaban, Elif Domaniç - Köle, Hasan Pek- Taksici, Buse Toprak - Fahişe 1, Birce İrem İlaçan - Fahişe 2 ve Hidayet Gürdal- Bakkal Çırağı yer alıyor.

HAYALET DAYI KONUSU NEDİR?

Başlarını sokacak bir ev arayan Ozan (Ozan Özcan) ve Caner (Caner Özyurtlu) uzun arayışlar sonunda tam da istedikleri gibi bir ev bulurlar. Olağanüstü bir fiyata buldukları ev, gerçekten de olağanüstü çıkar. Konağın ölen sahibi kirli geçmişi yüzünden arafta kalmıştır ve onu sadece Ozan ve Caner görebilmektedir. Hayalet Dayı’nın (Settar Tanrıöğen) öteki tarafa huzurla geçmesine yardım etmek artık bu iki gencin görevidir. Dayı’dan kurtulmak için başladıkları bu görev onları komik olayların içine sürükler.