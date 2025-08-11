Habertürk
        Hayal Köseoğlu'nun acı günü

        Hayal Köseoğlu’nun acı günü

        Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası hayatını kaybetti. Köseoğlu, acı haberi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı

        Giriş: 11.08.2025 - 16:59 Güncelleme: 11.08.2025 - 17:58
        Acı haberi duyurdu
        Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babası Yiğit Köseoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.

        Hayal Köseoğlu acı haberi şu sözlerle paylaştı: Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nun 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.

        #Hayal Köseoğlu

