Hayal Köseoğlu’nun acı günü
Ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu'nun babası hayatını kaybetti. Köseoğlu, acı haberi sosyal medya sayfasından takipçileriyle paylaştı
Giriş: 11.08.2025 - 16:59 Güncelleme: 11.08.2025 - 17:58
Hayal Köseoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla babası Yiğit Köseoğlu’nun vefat ettiğini duyurdu.
Hayal Köseoğlu acı haberi şu sözlerle paylaştı: Maalesef güzeller güzeli babam Yiğit Köseoğlu’nun 1 senelik mücadelesi sonunda kaybettik. Telefonları açamıyorum konuşacak halim yok, ne olur kusuruma bakmayın. Dua eden, süreçte yanımızda olan herkese teşekkürler.
