Hayal Köseoğlu ve Nezir Çınarlı’dan Osmanlı konseptli aşk pozları
Hayal Köseoğlu, sevgilisi Nezir Çınarlı ile Osmanlı esintili pozlarını sosyal medyada paylaştı
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da 'Maral' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Hayal Köseoğlu, bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Nezir Çınarlı ile mutlu birlikteliklerini sosyal medyada paylaşmayı sürdürüyor.
Hayal Köseoğlu, zaman zaman sevgilisiyle paylaşımlarda bulunurken, ikilinin yeni fotoğrafları dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, Nezir Çınarlı ile birlikte Osmanlı kıyafetleri giyerek objektif karşısına geçti.