2007 yılında Minnesota'daki bir yüzme havuzunda hem ilginç hem de ürkütücü bir olay meydana geldi. O tarihte 6 yaşında olan Abrigail Taylor, çocuk havuzunda oynarken fark etmeden havuz giderine oturdu. Giderdeki şiddetli emiş gücü küçük kızın bağırsaklarının emilmesine neden olarak; bağırsak yolunun bir kısmını parçaladı.