Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

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Havuçlu cevizli kek malzemeleri kolay temin edilen ürünlerdir. Malzemelerin büyük bir kısmı her evde bulunur. Bu nedenle pratik bir şekilde yapılabilen yiyecekler arasında yer alır. Peki, havuçlu cevizli kek nasıl yapılır? İşte cevabı…

Kaç kişilik: 8 kişilik

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 40 dakika

Kalori: 100 gramlık porsiyon 355 kcal

Havuçlu Cevizli Kek Malzemeleri

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

2 buçuk su bardağı un

Paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2 adet rendelenmiş havuç

1 su bardağı çekilmiş ceviz

İsteğe bağlı bir tatlı kaşığı tarçın

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Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Öncelikle havuçları iyice yıkayın ve rendeleyin. Rendeden geçirdikten sonra suyunu sıkarak havuçların kuru kalmasını sağlayın.

Derin bir kaba oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri ilave edin. Köpük köpük olana ve şeker eriyene kadar mikserden geçirin. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika alacaktır.

Ardından süt ve sıvı yağını karışıma ekleyin.

Kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek kabın içine aktarın. Kek harcının kıvamına göre un miktarını ayarlayın ki kekiniz çok sıkı ya da çok gevşek olmasın.

Bu işlemin ardından kek harcının içine çekilmiş cevizi ve rendelenmiş havucu ilave edin. İsteğe göre tarçın da ekleyebilirsiniz.

Tahta kaşık yardımı ile son bir kez karıştırın.

Kullanacağınız kek kalıbının kenarlarını ve tabanını yağlayın. Üzerine biraz un serpiştirin. Bu işlem ile kekiniz piştikten sonra kalıptan kolaylıkla çıkacaktır.

Kek kalıbına kek harcını dökün. Kek kalıbını mutfak tezgahına birkaç kez yavaşça vurun.

Ardından kalıbı fırına yerleştirin.

170 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.

İlk yarım saat fırının kapağını açmamaya özen gösterin.

Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.

Soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek, dikkatli bir şekilde kekinizi kalıptan ayırın.

Havuçlu cevizli kek tarifi işte bu kadar kolay.

Afiyet olsun.

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