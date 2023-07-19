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        Haberler Yemek Yapma Havuçlu Cevizli Kek Tarifi: Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Havuçlu cevizli kek tarifi: Havuçlu cevizli kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan kek çeşitleri, hemen hemen herkesin tüketmekten keyif aldığı bir lezzet. Çay saatleri başta olmak üzere misafir ağırlarken ya da misafirliğe giderken yapılan keklerin en sevilen çeşidi ise havuçlu kek. Havuçlu kekin içine bazen tarçın, bazen limon, bazen de ceviz eklenmektedir. Malzemelerin değişkenlik göstermesi kişinin damak tadına göre değişir. Eğer havuç ve cevizi çok yakıştırıyorsanız havucu cevizli kek tarifini deneyebilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:47
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        Havuçlu cevizli kek tarifi
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        Havuçlu cevizli kek malzemeleri kolay temin edilen ürünlerdir. Malzemelerin büyük bir kısmı her evde bulunur. Bu nedenle pratik bir şekilde yapılabilen yiyecekler arasında yer alır. Peki, havuçlu cevizli kek nasıl yapılır? İşte cevabı…

        • Kaç kişilik: 8 kişilik
        • Hazırlama süresi: 20 dakika
        • Pişirme süresi: 40 dakika
        • Kalori: 100 gramlık porsiyon 355 kcal

        Havuçlu Cevizli Kek Malzemeleri

        • 3 yumurta
        • 1 su bardağı toz şeker
        • Yarım su bardağı sıvı yağ
        • 1 su bardağı süt
        • 2 buçuk su bardağı un
        • Paket vanilya
        • 1 paket kabartma tozu
        • 2 adet rendelenmiş havuç
        • 1 su bardağı çekilmiş ceviz
        • İsteğe bağlı bir tatlı kaşığı tarçın
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        Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle havuçları iyice yıkayın ve rendeleyin. Rendeden geçirdikten sonra suyunu sıkarak havuçların kuru kalmasını sağlayın.
        • Derin bir kaba oda sıcaklığındaki yumurtaları ve şekeri ilave edin. Köpük köpük olana ve şeker eriyene kadar mikserden geçirin. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika alacaktır.
        • Ardından süt ve sıvı yağını karışıma ekleyin.
        • Kabartma tozu, vanilya ve unu eleyerek kabın içine aktarın. Kek harcının kıvamına göre un miktarını ayarlayın ki kekiniz çok sıkı ya da çok gevşek olmasın.
        • Bu işlemin ardından kek harcının içine çekilmiş cevizi ve rendelenmiş havucu ilave edin. İsteğe göre tarçın da ekleyebilirsiniz.
        • Tahta kaşık yardımı ile son bir kez karıştırın.
        • Kullanacağınız kek kalıbının kenarlarını ve tabanını yağlayın. Üzerine biraz un serpiştirin. Bu işlem ile kekiniz piştikten sonra kalıptan kolaylıkla çıkacaktır.
        • Kek kalıbına kek harcını dökün. Kek kalıbını mutfak tezgahına birkaç kez yavaşça vurun.
        • Ardından kalıbı fırına yerleştirin.
        • 170 derece ısıtılmış fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
        • İlk yarım saat fırının kapağını açmamaya özen gösterin.
        • Kek piştikten sonra fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
        • Soğuduktan sonra kalıbı ters çevirerek, dikkatli bir şekilde kekinizi kalıptan ayırın.
        • Havuçlu cevizli kek tarifi işte bu kadar kolay.

        Afiyet olsun.

        Havuçlu kek tarifi
        Havuçlu kek tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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