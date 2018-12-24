2- Kanseri önlemeye yardımcıdır: Yapılan çalışmalar havucun akciğer, meme, prostat ve kolon kanseri riskini azalttığını göstermektedir. Havuç içerdiği falcarinol ve falcarindiol ile antikanser özelliktedir. Falcarinol köklerini mantar hastalıklarından korumak için havuç tarafından üretilen doğal bir ilaçtır. Yapılan bir çalışma havuç tüketen farelerde 1/3 oranında kanser riskinin azaldığını saptamıştır.