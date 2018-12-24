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Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, göz sağlığı için havuç tüketilmesinin önemli olduğunu söyledi.
Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım, “1 orta boy havuç ya da 1/2 bardak doğranmış havuç 1 porsiyon olup, 30 kaloridir, 6 gram karbonhidrat, 3 gram şeker ve 1 gram protein içerir. Mükemmel bir A vitamini kaynağıdır, 1 porsiyon havuç günlük ihtiyacının yüzde 210’unu karşılar.
İHA'nın haberine göre; C vitamini ihtiyacının yüzde 6’sını, demir ve kalsiyum ihtiyacının ise yüzde 2’sini 1 porsiyonu ile karşılar. Havuca parlak turuncu rengini veren beta karoten adlı bir antioksidandır.
Beta karoten bağırsakta emilir ve sindirim sırasında A vitaminine dönüştürülür. Havuç aynı zamanda lif, E ve K vitamini, potasyum, folat, manganez, fosfor, magnezyum ve çinko gibi birçok vitamin ve mineral içerir” dedi.
Uzman Diyetisyen Yıldırım, havucun faydalarını şöyle sıraladı:
1- Görme fonksiyonunu geliştirir: Havuç beta karotenden zengindir, beta karoten karaciğerde A vitaminine çevrilir. Retina da ise A vitamini rodopsine dönüşür, rodopsin gece görüş için gerekli olan mor bir pigmenttir.
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