Olay, merkez Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde çöp toplamak için sokakta dolaşan yaşlı adam, sürekli olarak aynı yerde yatan engelli sokak köpeğinin kendisine havlamasına sinirlendi. Çevrede bulunan bir ağaçtan dal koparan şahıs engelli köpeği öldüresiye dövdü. Köpeğin bağırma seslerini duyarak cam ve balkona çıkan mahalle sakinleri gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Kısa süre mahalle sakinleriyle sözlü olarak tartışan yaşlı şahıs olayın ardından hızlı adımlarla sokaktan uzaklaştığı o anlar bir işyeri kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayın ardından, darp edilen köpek Osmangazi Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Tedavi Merkezine götürülerek tedavi altına alınırken, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı HAYDİ (Hayvan Durum İzleme) ekipleri ise engelli köpeği darp eden şahsı yakalamak için güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek çalışma başlattı.
Sabah iş yerine geldiklerinde mahalle sakinlerinin uyarısı sonrası güvenlik kameralarını inceleyen ve köpeğin darp edilme anlarını izleyen Eczane Teknikeri Ahmet Ünal, “Sabah işyerine geldiğimizde müşterimiz köpeğin dövüldüğünü söyledi. Kameraları incelediğimizde şahsın birinin köpeğimizi sopayla darp ettiğini gördük. O anları polis ekipleriyle paylaştık. Çok üzücü bir olay. Köpeğimiz engelliydi. Sürekli eczanemizin önünde duruyor. Akşam 18.30 ile sabah 8.30 arasında kapının önünde bizi bekliyor. Sanıyoruz ki kağıt toplayıcılardan birisi. Köpek elindeki feneri görünce havladığını düşünüyoruz. Ağaçtan dal koparıyor ve köpeğe vuruyor. Komşular köpeğin darp anını görüyor. Sabah da bizi uyardılar ve izledik” dedi.
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