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        Haberler Gündem Eğitim Have to İle İlgili Cümleler - İçinde Have to Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

        Have to ile ilgili cümleler - İçinde Have to geçen örnek cümleler, konu anlatımı ve doğru kullanımı

        "Have to" bir şeyin zorunlu veya gereklilik olarak yapılmak zorunda olduğunu ifade eden bir İngilizce ifadedir. Bu ifade, genellikle günlük yaşamda yapılması gereken görevler veya yükümlülükler hakkında konuşurken kullanılır. Peki, have to ile ilgili cümleler neler? İşte have to cümle içinde doğru kullanımı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2023 - 17:27 Güncelleme: 25.10.2023 - 17:27
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        Have to ile ilgili cümleler
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        Have To Konu Anlatımı

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        "Have to" ifadesi, "must" ile benzer bir anlama sahiptir, yani bir şeyin yapılması gerektiğini belirtir. Özne (subject) ile "have to" ifadesinin birleştirilmesiyle kullanılır ve bir şeyin mecburiyetini vurgular. Öznenin türüne göre "have to" ifadesi farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin, "I have to" (benim yapmam gerekiyor), "She has to" (onun yapması gerekiyor) gibi. Ayrıca, olumlu, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılabilir. Have to cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

        • I have to finish my homework before I can go out. (Dışarı çıkmadan önce ödevimi bitirmem gerekiyor.)
        • She has to attend the meeting at 3 o'clock. (Saat 3'te toplantıya katılması gerekiyor.)
        • We have to pay our bills by the end of the month. (Faturalarımızı ay sonuna kadar ödememiz gerekiyor.)
        • They have to follow the rules of the school. (Okulun kurallarına uymaları gerekiyor.)
        • He has to take his medicine three times a day. (İlaçlarını günde üç kez alması gerekiyor.)
        • You have to wear a seatbelt while driving. (Araç kullanırken emniyet kemeri takmanız gerekiyor.)
        • Do you have to work on weekends? (Hafta sonları çalışmanız gerekiyor mu?)

        "Have to" İngilizce'de bir kişinin, bir şeyi yapmak veya bir yükümlülüğü yerine getirmek zorunda olduğunu ifade etmek için kullanılan bir modal yardımcı fiildir. Günlük yaşamda, iş hayatında ve birçok farklı bağlama uyarlanabilen çok yaygın bir yapıdır.

        Have to konu anlatımına göre bu ifade, olası yükümlülükleri, gereklilikleri veya zorunlulukları açıklamak için kullanılır. Örneğin, iş yerinde belirli bir tarihe kadar bir projeyi teslim etmek zorunda olabilirsiniz. Bu durumda, "I have to submit the project by Friday" (Projeyi Cuma günü teslim etmem gerekiyor) şeklinde ifade edebilirsiniz. Aynı şekilde, günlük yaşamda da örnekler bulunur. Örneğin, bir doktorun önerdiği ilaçları düzenli olarak almak zorunda olabilirsiniz.

        Have To Kısa Örnek Cümleler

        "Have to" ifadesi, cümlenin yapısına göre şahıslara ve zamanlara uygun olarak kullanılır. İngilizce'de birçok modal yardımcı fiil gibi "have to" ifadesi de cümlenin olumsuz veya soru halinde kullanılabilir. Olumlu bir cümlede "have to" ifadesi basitçe yükümlülüğü veya gerekliliği belirtir. Have to kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

        • I have to go to work early tomorrow. (Yarın erken işe gitmem gerekiyor.)
        • She has to take care of her younger siblings. (Küçük kardeşlerine bakması gerekiyor.)
        • They have to wear uniforms to school. (Okula üniforma giymeleri gerekiyor.)
        • We have to clean the house this weekend. (Bu hafta sonu evi temizlememiz gerekiyor.)
        • He has to submit his assignment by Friday. (Ödevini Cuma gününe kadar teslim etmesi gerekiyor.)
        • Do you have to pay for parking here? (Burada park etmek için ücret ödemeniz mi gerekiyor?)
        • The teacher said we have to study for the test. (Öğretmen sınav için çalışmamız gerektiğini söyledi.)
        • She didn't have to cook dinner because we ordered takeout. (Akşam yemeği yapmasına gerek yoktu çünkü dışarıdan sipariş verdik.)
        • I don't have to go to the meeting today; it was canceled. (Bugün toplantıya gitmem gerekmiyor; iptal edildi.)
        • He had to leave early due to an emergency. (Bir acil durum nedeniyle erken ayrılması gerekiyordu.)
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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