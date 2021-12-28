Havada müthiş tesadüf! Uçakları yan yana uçtu

Bahreyn'den İstanbul'a gelen Pegasus Hava Yolları'na ait uçakta kaptan pilotluk yapan Oğuzcan Yararcan ile Türk Hava Yollarının (THY) Kuala Lumpur-İstanbul Havalimanı seferinde ikinci pilot olarak görevli Nurdan Yararcan, uçuş sırasında hoş bir sürprizle karşılaştı.
BASRA KÖRFEZİ'NDE İKEN DİĞER UÇAK BAHREYN'DEN HAVALANDI
AA'da yer alan habere göre, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'dan hareket eden Nurdan Yararcan'ın görev yaptığı tarifeli uçak Basra Körfezi'ne geldiği sırada pilot eşinin kullandığı diğer bir uçak Bahreyn’den havalandı.
SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞTILAR
İki uçak, tesadüf eseri Basra Körfezi üzerinden itibaren yan yana gelerek, aynı rotayı takip etmeye başladı. Eşi ile aynı rotada İstanbul'a ulaşan Nurdan Yararcan gökyüzünde yaşadıklarını ve o anlara ait radar görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
Yararcan, paylaşımda kütle çekim yasasının bile kendileri karşısında şaşkın olduğunu belirterek, "Çok enteresan bir uçuş yaptım. Kuala Lumpur'dan kalktıktan 8 saat sonra, Bahreyn'den kalkan eşimin uçağı tırmandı, önce yan yana, sonra aynı rotada bizi takip etti. Uğraşsak denk gelmeyecek hayatımın en hoş tesadüflerden biriydi." ifadelerini kullandı.
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