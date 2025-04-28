Hava sıcaklıkları yükselirken güneş kremi almadan önce mutlaka bilmeniz gereken 7 ipucu

Güneş kremi kullanma alışkanlığımızı çok zor kazandık. Bazılarımız hala tam olarak bunun önemini kabul edemiyor olsa da cilt sağlığımız için güneşin yıkıcı etkilerinden korunmak zorunda olduğumuz bir gerçek... Güneş kremini sadece denizde ya da kumsalda sürdüğümüz o dönemler geride kaldı. Günlük kullanımda güneş kremi kullanmanın sağlığımız için etkisinin farkında olanların sayısı epey arttı

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Evet, özellikle bahar ve yaz aylarında evden muhakkak güneş kremi sürüp çıkmalı, güneş kremi sürmediğimiz zamanlarda güneşle temas etmekten kaçınmalıyız. Çünkü güneşten gelen ultraviyole (UV) ışınlar cildimizde kalıcı hasarlar bırakma potansiyeline sahiptir. Örneğin, güneşten gelen UVA ışınları ciltte kırışıklık oluşmasına, cildin esnekliğini kaybetmesine ve yaşlılık lekelerinin oluşmasına neden olurken UVB ışınları güneş yanıklarına, hücrelerde DNA hasarına ve cilt kanserine neden olabilir.

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Tüm bu kötü etkilerden kurtulmak ve cilt sağlığımızı korumak için yolumuz güneş kremlerine çıkıyor... Peki ama bunca marka ve bunca ürün varken hangi güneş kremini alacağımızı nereden bileceğiz? Aslında güneş kremi alırken mutlaka olması gereken özellikleri bilirsek bunu seçmek zannettiğimiz kadar zor olmaz. Gelin, kendimiz için doğru güneş kremini bulmak için ihtiyacımız olan 7 ipucuna beraber bakalım...

1) Geniş Spektrum Koruması bulunduran ürünler seçilmeli Bazı güneş kremlerinin üzerinde "Broad Spectrum" ya da Türkçe ifadesiyle "Geniş Spektrum Koruması" yazdığını görürsünüz. Bu kremler doğru kremlerdir çünkü bu kremler hem UVA (yaşlanma ışınları) hem de UVB (yanık ışınları) ışınlarına karşı koruyucu olan kremleri açıklamak için kullanılır. REKLAM 2) 50 SPF ve üzerindeki değerler tercih edilmeli Güneş kremlerinin üzerinde yazan SPF değeri sadece UVB ışınlarına karşı koruma gücünü temsil eder. Eğer deniz kenarında olmayacaksanız günlük kullanım için en az SPF 30 kremlerin kullanılması önerilir. Ancak 30 SPF değeri uzun süre dışarıda olacağınız günler için yetersiz gelebilir. Günlük kullanım için, 3 saatten uzun süre dışarıda vakit geçirilecekse SPF 50 ve üzeri kremler tercih edilebilir. 3) Cilt tipinizle uyumlu güneş kremi seçilmeli Cilt bakım ürünlerinde olduğu gibi güneş kremlerinde de cilt tipiniz oldukça önemli bir rol oynuyor. Eğer yağlı bir cildiniz varsa “oil-free” veya “non-comedogenic” gibi ibarelerin yer aldığı güneş kremlerini tercih etmelisiniz. Kuru ciltler için güneşin de cilt nemini emeceğini düşünerek nemlendirici içerikli, üzerinde 'hassas ciltler için' yazan ürünler ve uygundur.

4) Gün içinde suyla temas edecekseniz... Eğer deniz kenarında yaşıyorsanız ya da düzenli su sporlarıyla uğraşıyorsanız ya da su sporlarıyla uğraşmasanız da düzenli spor yapan biriyseniz ve terleme ihtimaliniz varsa “water-resistant” ya da “sweat-resistant” ibaresi olan güneş kremlerini tercih etmelisiniz. Suyla ya da terle temasta cildinizde gözenek tıkanması yapmayacak bu ürünleri suyla temastan sonra yenilemek gerektiğini de unutmayın. REKLAM 5) İçeriğindeki kimyasallara dikkat Güneş kremi alırken içindekiler listesine göz gezdirmekte ve Oksibenzon (oxybenzone) gibi bazı kimyasal filtreler içeren kremlerden uzak durmak gerekir. Bu kimyasallar ciltte iritasyona neden olabilir veya çevreye zararı dokunabilir. 6) Gebelik ve emzirme dönemindeki kadınlara mineral içerik Gebelik ya da emzirme dönemindeki kadınların hormon dengesi oldukça hassastır ve gebelik öncesi dönemde kullandığı güneş kremleri bu süreçte farklı etkilere neden olabilir. Bu süreçte kullanılacak güneş kremi için bir hekime danışarak ondan yönlendirme istenmesi gerekir. 7) Fiyat performans dengesi kişiye özel belirlenmeli Güneş kremleri yüz bölgesi için ortalama 1 çay kaşığı kadar uygulanır. Ve gün içinde tekrarlanması gerekir. O yüzden güneş kremi seçerken markadan ziyade uzun süreli kullanımda sürdürülebilir olan ancak yukarıdaki detayları da kapsayan ürünlere yönelmekte fayda var. Bazı ürünler sırf markası nedeniyle yukarıdaki özelliklere sahip olmasa bile popüler olabilir. Bir ürünün popüler olması onun iyi bir ürün olduğunu kanıtlamaz. Kendinize uygun kremi bu detaylara dikkat ederek ya da bir dermatoloğa danışarak seçebilirsiniz.