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        Haberler Bilgi Yaşam Hava Muhalefeti filmi oyuncu kadrosu: Hava Muhalefeti konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hava Muhalefeti filmi konusu nedir? Hava Muhalefeti oyuncuları kimler?

        Ali Sunal ile Doğa Rutkay'ın başrollerini paylaştığı 'Hava Muhalefeti' filmi 11 Nisan Cuma akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu 'Güldür Güldür Show'un yaratıcı ekibinden olan Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak tarafından kaleme alınan film, 2023 yılında vizyona girdi. İşte Hava Muhalefeti filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2025 - 18:36 Güncelleme: 11.04.2025 - 18:36
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        • 1

          Hava Muhalefeti filmi, bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Murat Kepez'in üstlendiği film, komedi zemini üzerine kurulu olan toplumsal hiciv türünde yer alırken, kaçamak yapmak isteyen bir milletvekili adayının başına gelenleri konu ediniyor. Peki, Hava Muhalefeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

        • 2

          HAVA MUHALEFETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor. Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersisz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.

        • 3

          HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

          Doğa Rutkay

          Ali Sunal

          Ege Kökenli

          Burak Hakkı

          Ali Yoğurtçuoğlu

          Aziz Aslan

          Kemal Uçar

          Kerem Atabeyoğlu

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