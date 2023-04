Milletvekili adayının başına gelenler

* Yeni filminiz ‘Hava Muhalefeti’, bugün izleyicilerle buluştu. Filme gelmeden önce sizin birçok ortak özelliğiniz var. Birer yıl arayla dünyaya geldiniz, mesleğe başlama yılınız arasında yine bir yıl var. Birer yıl arayla anne - baba oldunuz. Çalışma sayınız da hemen hemen aynı. Ali Sunal: Doğa Abla bizim büyüğümüzdür. Her zaman peşinden gideriz. Her zaman örnek aldığım bir büyüğümdür. (Gülüyor) Doğa Rutkay: Kendisi benim bir yaş büyüğümdür. Çok saygı duyarım. Sevgili Mehmet Beyciğim, ben sizi çok severim ve nerdeyse benim de Ali’nin de çocukluğunu biliyorsunuz. Buraya özel olsun. Biz annemle Ankara’da yaşıyorduk fakat babamın İstanbul’da işleri başlayınca bizi yanına almak istedi. İstanbul’u hiç bilmezken babam beni aldı ve “Seni şimdi çok seveceğin, dilerim ömür boyu dostluğunuzun, kardeşliğinizin devam edeceği bir misafirliğe götürüyorum” dedi. Biz babamla Tuzla’da, rahmetli Kemal Ağabey’in (Sunal) ve sevgili Gül Abla’nın (Sunal) evine gittik. Hiç unutmuyorum o akşam Kemal Ağabeyim bana balık hazırladı, benimle sohbet etti, Ali ile tanıştım. Aslında Ali’nin gittiği okula başlayacaktım. O yüzden babalarımız bizi önceden bir araya getirmek istemişti. Aslında benim İstanbul hikâyem Tuzla’daki o evde başladı. O yüzden benim için çok özel ve çok anlamlıdır. Ali’nin varlığı da öyledir, 1992 senesiydi, yıllar geçti, o günden bu güne hiç ayrılmadık. Ali Sunal: Yıllardır bu hikâyeyi hiç üşenmeden sabırla anlatıyor ama hikâye böyle değil… Şimdi benim açımdan dinleyin. O evin küçük bir havuzu vardı. Ben havuzda yüzüyordum, öğlen sıcağında geleceklerini ne bileyim. Havuzda yüzerken Doğa’nın geldiğini söylediler. Doğa, bizim merdivenli yoldan havuz başına çıktı. Doğa’yı gördüm, kaldım ve yavaş yavaş suya batmaya başladım. Suyun dibine doğru gittim. Biraz dipte bekledim. “Çıkınca ne diyeceğim, ne yapacağım?” diye düşündüm. Çünkü böyle bir şey beklemiyordum. Rüya gibi bir şeyle karşılaştım. Ben hayatımda hiç öyle bir şeyle karşılaşmamıştım. İnsan da demiyorum, bakın bir şey diyorum. Suyun dibinde “Bir sakin ol, saçma sapan hareketler yapma” diye planlar yaptım. Tabii nefes bitip de havuzdan çıkınca aynı aptallıkla dışarıya çıktım. Sanki o havuzun altında hiç kalmamışım gibi. Allah’tan Doğa çok sıcak davrandı. O görür görmez etkilendiğim en’dir. Kadın olarak demiyorum, ne Picasso’lar, neler gördüm ama ben böyle bir etkilenme hayatımda yaşamadım. (Gülüyor) Doğa Rutkay: Ne mutlu bana. Çok teşekkür ederim. Ali Sunal: Şahanedir. Aynı şahaneliği de devam ettiriyor.

* Aranızda çok sıkı bir dostluk olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda da çalışma arkadaşısınız. Dost olarak da çalışma arkadaşı olarak de çok zamanlar geçiriyorsunuz. Dostlukla çalışma arkadaşlığı birbirini nasıl besliyor? Doğa Rutkay: İyi arkadaş sizi kanatlandırıyor. Ali’nin varlığı bu filmde de öyleydi. Sen kendi yolunda uçuyorsun ama onun kanadı da sana ekleniyor. Kendini daha güçlü hissediyorsun, daha güvende hissediyorsun. Biliyorsun ki Ali yanında ve seni çok iyi tanıyor. Tanıyor olmak çok önemli. Ben onun kaşından, gözünden o sahnede aslında ne yapacağını anlıyorum. Tabii kendisi çok matrak ve sürprizler dolu olduğu için filmde de yine beni perişan etti. Seni hazırlıksız yakalıyor ama bunun dışında güçleniyorsun. Çok önemli... Sen bir oyuncu olarak da iş arkadaşı olarak da ne kadar disiplinli, çalışkan, her şeye hazır olursan ol karşında seni çok iyi tanıyan ve sana güvenen, destek olan biriyle çalışmak çok avantajlı. Bu anlamda bu dostluğumuzun ve arkadaşlığımızın işimizde de başarı getirmesini, kendimce buna bağlıyorum. Ali Sunal: Film çekeceğimiz konuşulduğunda “Film, ‘Güldür Güldür’ yazı ekibiyle beraber yazıldı ve Murat Kepez çekecek” denildi. “Vay be!” dedim. Heyecanlandım. “Partnerin de Doğa” dediklerinde, “Huzura kavuştum” dedim. Hatta uygulayıcı yapımcı olarak da ‘Güldür Güldür’ün de uygulayıcı yapımcısı Elif Hanım’ı (Yakarçelik) söylediler. “Tamam” dedim. Doğa Rutkay: Ali, bunları yaşarken ben de ‘Güldür Güldür’ provasından çıktım, arabaya gidiyordum. Elif Yakarçelik arıyor. Bu arada Elif Hanım gerçekten bizim için çok özel bir kadın. Ben onunla her projeye giderim. Ali ile de öyle. Onu da söyleyeyim. “Doğacığım, Ali ile filmle başlıyoruz. Ne dersin?” dedi. Ben, “Ne? Ne zaman?” dedim. Çok güzel bir gündü. İyi ki de olmuş. Ali Sunal: Mesela Doğa, ‘Güldür Güldür’e başlarken konuşuyorduk. Profesyonel anlamda beraber yapacağımız ilk iş olacaktı. “Aliciğim zaten sen varsan ben varım” dedi. Ben o lafı hiç unutmam. Bunun dışında Doğa’yı gerçekten çok seviyorum. Doğa’nın da beni sevdiğini düşünüyorum. Bundan eminim. O sevgi var. İşine çok saygılı. İşe saygı benim için de kutsal… Doğa Rutkay: Bizim aramızda yarışımız da yok. Yarış illa ki kadın - kadına erkek - erkeğe olmaz. Ali Sunal: Zaten ben bu kadar güzel bir kadın olamam. O yüzden o yarışa hiç girmedim. (Gülüyor)

"HAYAT DA İNSANI SINIYOR"

* Hiç uçtuğunuz uçağın kaçırılmasına yönelik korkusu yaşadınız mı?

Ali Sunal: Ben yaşamadım. Zaten babamdan sonra uçak olayıyla çok zor barıştım. Hayat da insanı sınıyor... Şimdi de uçakta geçen bir film oynadım. Gerçekten hayat her zaman sınavlarla dolu. İyi ki de zamanında yenmişim. İyi ki o korku bende hastalık olarak kalmamış. Sonrasında bütün o uçak kavramıyla, her şeyiyle bir centilmenlik anlaşması yaptık. O yüzden kolay kolay uçakla ilgili bir şeyden korkmayacağımı düşünüyorum.

Doğa Rutkay: Benim çok sempatik bulmadığım bir araç ama tabii ki hayatımızı kurtaran müthiş bir buluş. Kendimi pilotlarımıza emanet ediyorum. Her uçağa bindiğimde hepsini darlıyorum. Buradan da bütün kabin ekibinden çok özür diliyorum. Sağ olsunlar hepsi bana sahip çıkıyor. Elimi tutan var, saçımı tarayan var…. Gerçekten, çok samimi söylüyorum. Arada ‘biraz sallayacak’ diye uyaran var. Bizim çocuklarla eşimin işiyle ilgili senelik uzun uçuşlarımız var. Orada bir uzun uçuşta evlatlarım bir yaşındaydı. Evlatlardan çıt yok ben çıldırıyorum. Sallandıkça çocuklar anlamasın diye kabin amirine gidip “Ne diyorsunuz normal mi? Ne kadar kaldı, az mı kaldı?” deyince kaptan bey duymuş. “Uçak durduğunda Doğa Hanım ile değil de ikizlerle fotoğraf çektireceğim. Ben böyle tatlı çocuklarla uçmadım ama annesinin sorunu ne? On kere gelip ne oluyoruz, diyor?” demiş. Benden pek hoşlanmıyorlar ama ben onları çok seviyorum.

Ali Sunal: Ben daha bombasını söyleyeyim. Dün turneden İstanbul’a dönmek için uçağa bindik. Ben böyle bir şey hayatımda yaşamadım. Yerimizde oturuyoruz, arkamızda da bir kaptan pilot uçuyor. Doğa, “Ah ne güzel arkamızda da pilot var” dedi. Arkamızdaki pilotun bize faydası ne olabilir? Öndeki uçuruyor uçağı.

Doğa Rutkay: Ama bizim pilotlarımız, hele eski kaptanlarımızın hepsi dünya çapında. Onlar uçaktaysa ben rahatım. Bir şey oldu mu hemen müdahale ederler.

Ali Sunal: Daha bombasını söyleyeyim. Burak Hakkı filmde pilotu oynuyor ya, uçak korkusu varmış. Biraz önce öğrendim. Uçak korkusu olan adamı pilot yapmışız. Sinema böyle bir şey.