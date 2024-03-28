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        Haberler Dünya Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı, NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

        MSB paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı, NATO uçağına yakıt ikmali yaptı

        Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait tanker uçağı, Romanya'da NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2024 - 15:27 Güncelleme: 28.03.2024 - 15:27
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        MSB yakıt ikmalini paylaştı
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        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.

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        #hava kuvvetleri
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