MSB paylaştı: Hava Kuvvetleri'nin tanker uçağı, NATO uçağına yakıt ikmali yaptı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait tanker uçağı, Romanya'da NATO'ya ait uçağa yakıt ikmali yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), NATO'ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldığını bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO Güvence Tedbirleri kapsamında NATO’ya ait E-3A AWACS uçağına, Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait KC-135R tanker uçağı tarafından Romanya hava sahası üzerinde yakıt ikmali yapıldı." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, yakıt ikmalinden görüntülere de yer verildi.