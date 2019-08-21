Chicago Üniversitesi'nden uzmanlar, ABD'de 151 milyon, Danimarka'da 1,4 milyon kişinin sağlık sigortası verilerini inceleyerek, Danimarkalı meslektaşlarının iş birliğinde, hava kirliliğiyle akıl hastalıkları arasındaki bağlantıyı ortaya koydu.

AA'nın haberine göre; Uzmanlar, akıl hastalıkları şikayetlerinin alındığı bölgelerde, ABD Çevre Koruma Ajansı'nın 87 potansiyel hava kirleticisi ölçümlerini inceledi. Buna göre, ABD'de hava kalitesinin en düşük olduğu bölgelerde, bipolar bozukluğun, hava kalitesinin en yüksek olduğu kesimlere oranla yüzde 27, ağır depresyonun da yüzde 6 arttığı gözlemlendi.

1.4 MİLYON KİŞİNİN SAĞLIK VERİLERİ İNCELENDİ

Danimarka'da da 1979-2002 yıllarında dünyaya gelen 1.4 milyon kişinin sağlık verileri incelendi.

Veriler ışığında, ülkede hava kirliliğine en fazla maruz kalanlarda, en az hava kirliliğine rastlanan bölgelerde yaşayanlarla kıyaslandığında, şizofreni oranlarının yüzde 150, bipolar bozukluk oranlarının yüzde 29, kişilik bozukluğu ve ağır depresyon oranların da sırasıyla yüzde 162 ve yüzde 50 arttığı tespit edildi.

Çalışma ekibinden Atif Khan, "Ekonomik ve sosyal açıdan pahalıya mal olan bu nörolojik ve psikiyatrik rahatsızlıklar, fiziksel ortamla ilişkili görünüyor." değerlendirmesini yaptı.

Araştırmanın ayrıntıları "PLoS Biology" dergisinde yayımlandı.