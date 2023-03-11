Meteoroloji ve AFAD uyardı! Fırtınanın hızı 90 km! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir, Yozgat çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey, iç ve batı bölgelerde kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor. AFAD, İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

K.MARAŞ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

ADIYAMAN: 16, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 21, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 19, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 22, Parçalı bulutlu.