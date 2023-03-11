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Meteoroloji ve AFAD uyardı! Fırtınanın hızı 90 km! 5 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yurdumuz bugünden itibaren Balkanlar'dan gelen yağışlı havanın etkisine giriyor. Yağışların özellikle yurdun batı ve orta kesimlerinde şiddetli olacağı belirtiliyor. Fırtınanın hızının ise saatte 90 km'yi bulacağı öğrenildi. Sıcaklık ise mevsim normallerinin üzerinde olacak. İşte illerimizde beklenen hava durumu...

Giriş: 11.03.2023 - 07:37 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji ve AFAD uyardı! Fırtınanın hızı 90 km! 5 bölgede sağanak! 11 Mart MGM hava durumu raporu ile bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji ve AFAD uyardı! Fırtınanın hızı 90 km! 5 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Aksaray, Kırşehir, Yozgat çevreleri ile Adana ve Kahramanmaraş’ın kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Zonguldak ve Bartın çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığının Orta ve Doğu Karadeniz'de 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

FIRTINANIN HIZI 90 KM'Yİ BULACAK

Rüzgar genellikle güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette, kuzey, iç ve batı bölgelerde kuvvetli (50-70 km/saat), yer yer fırtına şeklinde (70-90 km/saat) esmesi bekleniyor. AFAD, İstanbul'da şiddetli lodos nedeniyle vatandaşlara dikkatli olunması uyarısında bulundu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 16, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 21, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 22, Parçalı ve çok bulutlu.

K.MARAŞ: 22, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve batı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİVAS: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

BOLU: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 25, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 20, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 9, Parçalı ve çok bulutlu.

KARS: 10, Parçalı ve çok bulutlu.

MALATYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

ADIYAMAN: 16, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 21, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 19, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 22, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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