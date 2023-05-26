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Meteoroloji saat vererek uyardı! 7 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün 7 bölgemizde de sağanak yağış bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren 12.00-18.00 arasında şiddetli olacağı uyarısında bulunuldu. Sıcaklıklar ise mevsim normallerinde seyrediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Giriş: 26.05.2023 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
Hava durumu son dakika: Meteoroloji saat vererek uyardı! 7 bölgede sağanak! - son dakika hava durumu
Meteoroloji saat vererek uyardı! 7 bölgede sağanak!
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Bilecik ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÖĞLE SAATLERİNDEN İTİBAREN ŞİDDETLİ SAĞANAK

Yağışların; öğle saatlerinden itibaren İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Aksaray, Nevşehir, Yozgat, Erzurum, Kars, Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR ORTA KUVVETTE

Rüzgarın batı kesimlerde kuzeyli, iç ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 23, Parçalı bulutlu.

İZMİR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

EDİRNE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KIRKLARELİ: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAKARYA: 23, Parçalı bulutlu.

DENİZLİ: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 23, Parçalı bulutlu.

HATAY: 27, Parçalı bulutlu.

K.MARAŞ: 29, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

KARS: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 29, Parçalı bulutlu.

SİİRT: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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