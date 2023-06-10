Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in iç kesimleri, (Eskişehir hariç) İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Afyonkarahisar, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Çankırı, Kırıkkale, Ardahan ve Kars çevreleri ile Ankara'nın doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının iç Ege'de 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL: 24, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 29, Parçalı ve az bulutlu.

BURSA: 26, Parçalı ve az bulutlu.

KOCAELİ: 27, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 30, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 30, Parçalı ve az bulutlu.

ADANA: 31, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

HATAY: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

K.MARAŞ: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 25, Parçalı bulutlu.

KONYA: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 23, Parçalı ve çok bulutlu.

KASTAMONU: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

RİZE: 24, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 23, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğleden sonra ve akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MALATYA: 25, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DİYARBAKIR: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

GAZİANTEP: 31, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.

SİİRT: 32, Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ŞANLIURFA: 36, Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu.