Meteoroloji'den yarın için 7 kente 'sarı' uyarı!

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Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde; Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı bildirildi.

7 KENT İÇİN 'SARI' ALARM İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak beklendiği bildirilirken, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı öğrenildi. Meteoroloji yarın için Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için 'sarı' alarm verdi. Vatandaşların sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak: ANKARA: 15, Puslu ve parçalı bulutlu İSTANBUL: 16, Sağanak yağışlı İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA: 12, Sağanak yağışlı ANTALYA: 19, Yağmurlu HATAY: 18, Parçalı bulutlu ESKİŞEHİR: Puslu, parçalı bulutlu KONYA: 14, Parçalı bulutlu SİNOP: 17, Parçalı bulutlu TRABZON: 18, Yağmurlu ERZURUM: 4, Kar yağışlı VAN: 10, Kar yağışlı DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı GAZİANTEP: 15, Yağmurlu ŞANLIURFA: 15, Yağmurlu