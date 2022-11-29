Meteoroloji'den yarın için 7 kente 'sarı' uyarı!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre yarın Marmara, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Yağışların yüksek kesimlerde; Erzincan, Erzurum, Kars, Bitlis, Van ve Hakkari'de kar olacağı bildirildi.
7 KENT İÇİN 'SARI' ALARM
İstanbul'un Avrupa yakasında da sağanak beklendiği bildirilirken, Muğla ve Antalya'da kuvvetli yağış olacağı öğrenildi. Meteoroloji yarın için Muğla, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Hakkari için 'sarı' alarm verdi. Vatandaşların sel ve su taşkını gibi afetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 15, Puslu ve parçalı bulutlu
İSTANBUL: 16, Sağanak yağışlı
İZMİR: 19, Gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 12, Sağanak yağışlı
ANTALYA: 19, Yağmurlu
HATAY: 18, Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR: Puslu, parçalı bulutlu
KONYA: 14, Parçalı bulutlu
SİNOP: 17, Parçalı bulutlu
TRABZON: 18, Yağmurlu
ERZURUM: 4, Kar yağışlı
VAN: 10, Kar yağışlı
DİYARBAKIR: 10, Sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 15, Yağmurlu
ŞANLIURFA: 15, Yağmurlu