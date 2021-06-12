Meteoroloji'den uyarı! 6 bölgede sağanak!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bilecik, Balıkesir'in güney ve batısı, İzmir, Antalya, Adana, Hatay ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batılı yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE SICAKLIKLAR VE HAVA DURUMU

Edinilen son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 23, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 28, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 28, Parçalı ve az bulutlu.

KIRKLARELİ: 26, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MANİSA: 23, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MUĞLA: 24, Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 30, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 27, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 24, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KONYA: 23, Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 22, Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SİNOP: 23, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 22, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 22, Parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 25, Parçalı zamanla çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ADIYAMAN: 33, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 33, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 31, Az bulutlu ve açık.