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MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada; rüzgarın, yarın akşam ile cuma günü sabah saatleri arasında Marmara Bölgesi'nde, İstanbul, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Kocaeli ve Yalova'da, güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.

"TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI DHA'da yer alan habere göre açıklamada, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlemeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. REKLAM

MARMARA'YA HAFTA SONU UYARISI AA'da yer alan habere göre öte yandan Marmara Bölgesi'nde hafta sonu, başta İstanbul olmak üzere Karadeniz ve Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak.

SICAKLIK 8-9 DERECE DÜŞECEK Bölgede cuma günü yaklaşık 17 ila 18 derece arasında olması beklenen hava sıcaklığının, Balkanlardan gelecek soğuk hava kütlesiyle 8-9 derece kadar düşeceği; kuzeybatı tarafında kar, İstanbul'da ise yağmurun etkili olacağı tahmin ediliyor.