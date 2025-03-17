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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu son dakika: Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede bekleniyor: Fırtına | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!

        Yurt genelinde sıcaklığın düşeceği uyarısının ardından Meteoroloji'den önemli açıklama: Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de salı günü fırtına ile birlikte sağanak bekleniyor. Fırtına çarşamba günü de etkisini hissettirecek. İşte detaylar...

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 17.03.2025 - 14:20 Güncelleme: 17.03.2025 - 15:45
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! 4 bölgede salıya dikkat!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

        ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK

        AA'da yer alan habere göre Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın, Marmara'da çarşamba sabah, Kuzey Ege'de çarşamba akşam, Batı Akdeniz'de ise perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor.

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        ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

        Fırtınayla birlikte yurt genelinde sağanak yağış da beklenirken, şiddetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

        SALI GÜNÜ 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

        ANKARA: 15, Parçalı bulutlu yağmurlu

        İSTANBUL: 10, Parçalı bulutlu yağmurlu

        İZMİR: 20, Parçalı bulutlu yağmurlu

        ZİRAİ DON UYARISI

        Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor.

        Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülen zirai don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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