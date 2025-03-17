Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, salı günü öğle saatlerinden itibaren rüzgarın, Batı Karadeniz'in batısı ile Doğu Karadeniz'in batı ve kuzeybatısında, Marmara'nın doğu ve kuzeydoğusunda, Kuzey Ege'nin doğu ve kuzeydoğusunda fırtına, Batı Akdeniz'in ise kuzey ve kuzeybatısında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

REKLAM advertisement1 ÇARŞAMBA GÜNÜ DE ETKİSİNİ HİSSETTİRECEK AA'da yer alan habere göre Karadeniz'de yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen fırtınanın, Marmara'da çarşamba sabah, Kuzey Ege'de çarşamba akşam, Batı Akdeniz'de ise perşembe akşam saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor. REKLAM

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR Fırtınayla birlikte yurt genelinde sağanak yağış da beklenirken, şiddetli rüzgarın ulaşımda aksamalara neden olabileceği belirtildi.

SALI GÜNÜ 3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU ANKARA: 15, Parçalı bulutlu yağmurlu İSTANBUL: 10, Parçalı bulutlu yağmurlu İZMİR: 20, Parçalı bulutlu yağmurlu ZİRAİ DON UYARISI Marmara, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun batısında yarın gece saatlerinden itibaren zirai don bekleniyor. Çarşamba, perşembe ve cuma günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı öngörülen zirai don hadisesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.