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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun, Rize, Artvin ve Ardahan çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Ağrı’nın doğu, Van’ın kuzeydoğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. REKLAM

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU Meteoroloji'den güncel uyarı yapılmadı. İllerimizde ise beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle: ANKARA: 28, Az bulutlu ve açık. İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu. İZMİR: 32, Az bulutlu ve açık. BURSA: 30, Az bulutlu ve açık. KOCAELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu. EDİRNE: 32, Parçalı ve az bulutlu. KIRKLARELİ: 29, Parçalı ve az bulutlu. SAKARYA: 29, Parçalı ve az bulutlu. A.KARAHİSAR: 28, Az bulutlu ve açık. DENİZLİ: 34, Az bulutlu ve açık. MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık. ADANA: 37, Az bulutlu ve açık. ANTALYA: 34, Az bulutlu ve açık. HATAY: 33, Az bulutlu ve açık. MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık. ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık. KONYA: 28, Az bulutlu ve açık. SİVAS: 26, Az bulutlu ve açık. BOLU: 28, Az bulutlu. KASTAMONU: 27, Az bulutlu. SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu. REKLAM SAMSUN: 25, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. TRABZON: 25, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. ERZURUM: 25, Parçalı bulutlu. KARS: 23, Parçalı bulutlu. MALATYA: 30, Parçalı bulutlu. VAN: 24, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. DİYARBAKIR: 35, Az bulutlu ve açık. GAZİANTEP: 34, Az bulutlu ve açık. SİİRT: 32, Az bulutlu ve açık. ŞANLIURFA: 34, Az bulutlu ve açık.