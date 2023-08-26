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        Haberler Gündem Hava Durumu Meteoroloji'den son dakika uyarısı: 3 bölgede yerel sağanak! Bugün hava nasıl? İşte 26 Ağustos il il hava durumu raporu

        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Ege, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklıklar; mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2023 - 07:25 Güncelleme: 26.08.2023 - 07:42
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        Meteoroloji'den 2 uyarı! 3 bölgede yerel sağanak!
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        Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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        MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık.

        İSTANBUL: 32, Az bulutlu.

        İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 34, Az bulutlu, rüzgarlı.

        BURSA: 36, Az bulutlu.

        EDİRNE: 37, Parçalı ve az bulutlu.

        DENİZLİ: 38, Parçalı bulutlu.

        MANİSA: 38, Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

        ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

        HATAY: 33, Parçalı ve az bulutlu.

        MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

        KONYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

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        BOLU: 33, Az bulutlu ve açık.

        KASTAMONU: 31, Az bulutlu ve açık.

        SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

        TRABZON: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

        VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

        DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

        GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

        SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

        ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.

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