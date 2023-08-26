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Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

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İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 33, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Az bulutlu.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 34, Az bulutlu, rüzgarlı.

BURSA: 36, Az bulutlu.

EDİRNE: 37, Parçalı ve az bulutlu.

DENİZLİ: 38, Parçalı bulutlu.

MANİSA: 38, Parçalı ve az bulutlu, batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ADANA: 36, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

HATAY: 33, Parçalı ve az bulutlu.

MERSİN: 34, Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

ESKİŞEHİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 33, Az bulutlu ve açık, zamanla güney kesimleri yer yer parçalı bulutlu.

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BOLU: 33, Az bulutlu ve açık.

KASTAMONU: 31, Az bulutlu ve açık.

SAMSUN: 29, Parçalı ve az bulutlu.

TRABZON: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 26, Parçalı ve az bulutlu.

ERZURUM: 27, Parçalı ve az bulutlu.

MALATYA: 32, Az bulutlu ve açık.

VAN: 27, Parçalı ve az bulutlu.

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 38, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 37, Az bulutlu ve açık.