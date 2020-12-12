Meteoroloji açıkladı! Sağanak ve kar!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz (Kastamonu ve Sinop dışında),Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE'DE KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Tunceli ve Erzincan çevrelerinde karla karışık yağmur şeklinde olması beklenen yağışların, Marmara'nın batısında (Çanakkale, Edirne çevreleri ile Balıkesir ve Kırklareli'nin batısı),Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusu) ile Manisa, Denizli çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/metrekare),İzmir, Aydın ve Muğla çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli (51-100 kg/metrekare) olacağı tahmin ediliyor. Gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI DEĞİŞMİYOR

Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

İSTANBUL: 16, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı.

İZMİR: 15, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

KOCAELİ: 18, Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

EDİRNE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

ADANA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ANTALYA: 19, Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 11, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

KONYA: 13, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

BOLU: 11, Parçalı çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yağmurlu.

ZONGULDAK: 15, Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

ERZURUM: 2, Parçalı bulutlu.

KARS: 0, Parçalı bulutlu.

MALATYA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu.

VAN: 8, Parçalı bulutlu.

DİYARBAKIR: 12, Parçalı bulutlu.

GAZİANTEP: 12, Parçalı bulutlu.

ŞANLIURFA: 15, Parçalı bulutlu.