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        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak! Bugün 6 Ocak hava durumu nasıl? Hava durumu Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa

        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün Marmara, Ege ve Akdeniz'de sağanak bekleniyor. Doğuda, mevsim normallerinde seyreden sıcaklıklar batıda, normallerin üzerinde seyrediyor. Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 70 km'yi bulacağı belirtiliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 07:23 Güncelleme: 06.01.2024 - 07:28
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        Meteoroloji'den son dakika... 2 bölgede fırtına! 3 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla batı bölgelerin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'nin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Saat: 18.00-24.00 aralığında İzmir, Muğla, Antalya ve Çanakkale'de sağanak tahmin ediliyor.

        BATIDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında gerçekleşmesi beklenen hava sıcaklıklarının diğer yerlerde normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor.

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        MARMARA VE EGE'DE FIRTINA VAR

        Rüzgar genellikle güneyli yönlerden; yurdun doğu kesimlerinde kuzey ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın batısında güneydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

        İSTANBUL: 16, Parçalı bulutlu.

        İZMİR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        KOCAELİ: 19, Parçalı bulutlu.

        BURSA: 19, Parçalı bulutlu.

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        EDİRNE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak yağışlı.

        TEKİRDAĞ: 15, Parçalı ve çok bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 14, Parçalı bulutlu.

        DENİZLİ: 19, Parçalı bulutlu.

        MUĞLA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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        ADANA: 21, Parçalı ve az bulutlu.

        ANTALYA: 20, Parçalı çok bulutlu, doğusu ile zamanla il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        MERSİN: 20, Parçalı ve az bulutlu.

        ESKİŞEHİR: 11, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        KAYSERİ: 13, Parçalı ve az bulutlu.

        KONYA: 13, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        BOLU: 14, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

        KASTAMONU: 10, Parçalı bulutlu.

        SİNOP: 16, Parçalı bulutlu.

        SAMSUN: 17, Parçalı bulutlu.

        TRABZON: 14, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        RİZE: 15, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        AĞRI: 0, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        ERZURUM: 0, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        MALATYA: 7, Parçalı ve az bulutlu.

        VAN: 3, Parçalı ve yer yer çok bulutlu.

        DİYARBAKIR: 11, Az bulutlu.

        GAZİANTEP: 14, Az bulutlu.

        MARDİN: 9, Az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 13, Az bulutlu.

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