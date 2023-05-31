14 kent için sarı alarm! Ankara Valiliği'nden kritik uyarı!

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre; yarın (perşembe) görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, ilimiz ve çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
14 KENT İÇİN "SARI" ALARM
DHA'da yer alan habere ve Meteoroloji'nin hava tahmin haritasına göre öte yandan 14 kent için "sarı" alarm verildiği öğrenildi.
İŞTE O İLLERİMİZ
Yarın için Ankara'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Kütahya, Nevşehir, Sivas, Yozgat, Aksaray ve Kırıkkale'ye yönelik "sarı" alarm uyarısında bulunuldu.