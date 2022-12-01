Meteoroloji'den yarın için kritik uyarı! İşte 'sarı' alarm verilen 7 kent!

Meteoroloji'den yarın için son dakika uyarısı geldi. Yurt genelinde yarın sağanak yağış beklendiği bildirildi. Yağışların batı Ege'de kuvvetli olacağı uyarısında bulunulurken, 7 kent için "sarı" alarm verildi.
7 KENT İÇİN "SARI" ALARM
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ile Aydın'da kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken, vatandaşlar, sel ve taşkına karşı uyarıldı.
Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:
ANKARA: 12, Sağanak yağmurlu
İSTANBUL: 14, Sağanak yağmurlu
İZMİR: 12, Sağanak yağmurlu
MUĞLA: 14, Gök gürültülü sağanak yağmurlu
ANTALYA: 20, Sağanak yağmurlu
KONYA: 14, Parçalı bulutlu
SİNOP: 16, Sağanak yağmurlu
TRABZON: 17, Sağanak yağmurlu
KARS: 5, Kar yağışlı
ERZURUM: 6, Kar yağışlı
DİYARBAKIR: 15, Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA: 17, Parçalı bulutlu
GAZİANTEP: 16, Parçalı bulutlu