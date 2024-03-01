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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Meteoroloji açıkladı! Sis ve pus etkili olacak, gece Ege'de yağmur var - SON DAKİKA

        Meteoroloji açıkladı! Sis ve pus etkili olacak, gece Ege'de yağmur var

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Türkiye genelinde yağış beklenmezken, sis ve pus etkili olacak. Ege, Marmara, Batı Karadeniz'de kapalı bir hava beklenirken, diğer bölgeler parçalı bulutlu olacak. Doğu Anadolu'da çığ tehlikesi sürüyor. Akşam saatlerinden itibaren ise İzmir, Muğla ve Çanakkale çevrelerinde yağmur bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 07:25 Güncelleme: 01.03.2024 - 07:25
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        Sis ve pus devam ediyor
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        Trabzon

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        Adana

        Güneşli 23°

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        Güneşli 15°

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        Güneşli

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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