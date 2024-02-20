Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede yağmur, bir bölgede kar var
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Karadeniz, Hatay, Güneydoğu Anadolu bölgeleri sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ise kar yağışlı olacak. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor
Giriş: 20.02.2024 - 07:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 07:22
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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.